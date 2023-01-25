Мосгорсуд признал включение Навального в список экстремистов и террористов законным

Мосгорсуд признал законным включение оппозиционного политика Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов.

Как сообщает РИА Новости, судьи отклонили апелляционную жалобу Навального. Ранее он пытался оспорить решение Росфинмониторинга в Мещанском суде столицы и получил отказ.

В результате решение вступило в силу.

Людям и организациям, включенным в реестр экстремистов и террористов, запрещено общаться со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат или возмещения ущерба.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок три года и шесть месяцев по делу «Ив Роше» на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение двух лет и восьми месяцев. 22 марта 2022-го Лефортовский районный суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Оппозиционер был обвинен в мошенничестве и в неуважении к суду.

Накануне стало известно, что политический триллер «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм».



