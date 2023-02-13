Военный врач рассказал о применении ВСУ особо опасных боеприпасов
Украинская армия применяет боеприпасы, начиненные особо опасными поражающими элементами, заявил командир российской передвижной медгруппы с позывным Тренер. Сообщение передает РИА Новости.
ВСУ применяют новые боеприпасы в боях под Угледаром в ДНР, рассказал военврач.
По его словам, боеприпасы начиняют шарообразными поражающими элементами. Они проникают в тело на большой скорости, отметил военнослужащий.
Медик уточнил, что пациенты поступают в больницы с ранениями конечностей, грудной полости и головы.
В скором времени украинские военные в Бахмуте (Артемовск) будут вынуждены капитулировать, заявил советник главы ДНР Ян Гагин, пишет НСН.
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