Военный врач рассказал о применении ВСУ особо опасных боеприпасов

Украинская армия применяет боеприпасы, начиненные особо опасными поражающими элементами, заявил командир российской передвижной медгруппы с позывным Тренер. Сообщение передает РИА Новости.

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ВСУ применяют новые боеприпасы в боях под Угледаром в ДНР, рассказал военврач.

По его словам, боеприпасы начиняют шарообразными поражающими элементами. Они проникают в тело на большой скорости, отметил военнослужащий.

Медик уточнил, что пациенты поступают в больницы с ранениями конечностей, грудной полости и головы.

В скором времени украинские военные в Бахмуте (Артемовск) будут вынуждены капитулировать, заявил советник главы ДНР Ян Гагин, пишет НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУДонбассУкраина
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