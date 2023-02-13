Военный врач рассказал о применении ВСУ особо опасных боеприпасов

ВСУ применяют новые боеприпасы в боях под Угледаром в ДНР, рассказал военврач.

По его словам, боеприпасы начиняют шарообразными поражающими элементами. Они проникают в тело на большой скорости, отметил военнослужащий.

Медик уточнил, что пациенты поступают в больницы с ранениями конечностей, грудной полости и головы.

В скором времени украинские военные в Бахмуте (Артемовск) будут вынуждены капитулировать, заявил советник главы ДНР Ян Гагин, пишет НСН.

