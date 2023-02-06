Кабул на грани переворота: Дипломаты бегут из Афганистана перед вооруженными столкновениями

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ряд нескольких арабских и западных стран решили закрыть свои диппредставительства в столице Афганистана. Отмечается, что причиной решения могли стать «угрозы в сфере безопасности». При этом газета Hasht-e Subh сообщала, что сотрудники посольства Саудовской Аравии уже покинули Афганистан. Андрей Серенко отметил, что в Кабуле в ближайшее время может вспыхнуть вооруженный конфликт.

«Происходит серьезное обострение отношений талибов с Пакистаном и с Катаром. Также внутри "Талибана" происходят очень сильные конфликты. Отношения обострились настолько, что речь идет возможно о попытке военного переворота внутри "Талибана". Слухи об этом перевороте долго функционируют, они связаны и с тем, что американцы в последние несколько месяцев показывают, что они активно стремятся восстановить свое влияние на ситуацию в Афганистане… Они сегодня, фактически, начинают призывать умеренных талибов совершить переворот и свергнуть доминирование группировки фундаменталистов. Тех людей, которые находятся в Кандагаре. Вероятность того, что эта борьба примет вооруженную форму, очень велика. В первую очередь, столкновения будут происходить в Кабуле», - сказал Серенко.

Он рассказал, что США также пытаются создать новые «политические конструкции» по афганскому регулированию. По словам политолога, Вашингтон готовит не только военный переворот, но и политический.