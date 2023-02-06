Кабул на грани переворота: Дипломаты бегут из Афганистана перед вооруженными столкновениями
США создают все условия для военной и политической дестабилизации обстановки в афганской столице, отметил в эфире НСН политолог Андрей Серенко.
Ряд арабских и западных стран начали эвакуировать свои посольства в Кабуле из-за большой вероятности вооруженного конфликта между разными группами радикального движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено), заявил руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в разговоре с НСН.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ряд нескольких арабских и западных стран решили закрыть свои диппредставительства в столице Афганистана. Отмечается, что причиной решения могли стать «угрозы в сфере безопасности». При этом газета Hasht-e Subh сообщала, что сотрудники посольства Саудовской Аравии уже покинули Афганистан. Андрей Серенко отметил, что в Кабуле в ближайшее время может вспыхнуть вооруженный конфликт.
«Происходит серьезное обострение отношений талибов с Пакистаном и с Катаром. Также внутри "Талибана" происходят очень сильные конфликты. Отношения обострились настолько, что речь идет возможно о попытке военного переворота внутри "Талибана". Слухи об этом перевороте долго функционируют, они связаны и с тем, что американцы в последние несколько месяцев показывают, что они активно стремятся восстановить свое влияние на ситуацию в Афганистане… Они сегодня, фактически, начинают призывать умеренных талибов совершить переворот и свергнуть доминирование группировки фундаменталистов. Тех людей, которые находятся в Кандагаре. Вероятность того, что эта борьба примет вооруженную форму, очень велика. В первую очередь, столкновения будут происходить в Кабуле», - сказал Серенко.
Он рассказал, что США также пытаются создать новые «политические конструкции» по афганскому регулированию. По словам политолога, Вашингтон готовит не только военный переворот, но и политический.
«Американская сторона сегодня активно пытается создать новые политические конструкции по афганскому регулированию. В частности, ведутся активные переговоры Томасом Уэстом с самыми разными группами, пытаются конструировать наиболее оптимальные форматы взаимодействия наиболее авторитетных групп афганской политической миграции с умеренными талибами. Фактически, речь идет о подготовке политического переворота в Кабуле. Предпринимаются меры для дестабилизации и без того нестабильной обстановки в афганской столице», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее заместитель спецпосланника ООН в Афганистане Маркус Потцель заявил, что у Запада есть интересы в республике, в том числе борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. При этом он отмечал, что присутствие западных дипломатов в Кабуле необязательно будет означать признание новых властей. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Запад способствует деградации положения дел в сфере безопасности Афганистана.
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