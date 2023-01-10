Патрушев связал уход США из Афганистана с подготовкой Украины к наступлению

Вашингтон вывел войска США из Афганистана, чтобы сконцентрироваться на подготовке Украины к наступлению. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

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«Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — подчеркнул секретарь СБ.

Как напомнил Патрушев, госсекретарь США Блинкен признавался, что Соединенные Штаты «не смогли бы выделять столько средств Украине», если бы американская армия не покинула Афганистан.

Секретарь Совбеза отметил, что присутствие США обернулось созданием коррупционных схем и многократного увеличения производства наркотиков в Афганистане.

Военные США завершили выход из Афганистана в конце августа 2021 года. Американская миссия в стране продлилась почти 20 лет.

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Фото: Соцсети/DeptofDefense
ТЕГИ:УкраинаСовет Безопасности РФ СШАНиколай ПатрушевАфганистан
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