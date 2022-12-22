СМИ: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном

На каком-то это этапе США могут начать действовать в отношении Украины в своих интересах, как это было при выводе войск из Афганистана, сообщает обозреватель издания Hill Харлан Ульман.

По его словам, в Вашингтоне иногда можно услышать, что конфликт на Украине – это битва большой России против маленькой России.

Он отметил, что сплоченность США и НАТО в вопросах поддержки Киеву может исчезнуть, если конфликт будет затягиваться.