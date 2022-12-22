СМИ: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном

На каком-то это этапе США могут начать действовать в отношении Украины в своих интересах, как это было при выводе войск из Афганистана, сообщает обозреватель издания Hill Харлан Ульман.

По его словам, в Вашингтоне иногда можно услышать, что конфликт на Украине – это битва большой России против маленькой России.

Он отметил, что сплоченность США и НАТО в вопросах поддержки Киеву может исчезнуть, если конфликт будет затягиваться.

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Передача Украине зенитных ракетных комплексов Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, считает президент США Джо Байден. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Накануне США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд, в который войдут в том числе ЗРК Patriot, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаАфганистанВладимир ЗеленскийДжо Байден
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