СМИ: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
На каком-то это этапе США могут начать действовать в отношении Украины в своих интересах, как это было при выводе войск из Афганистана, сообщает обозреватель издания Hill Харлан Ульман.
По его словам, в Вашингтоне иногда можно услышать, что конфликт на Украине – это битва большой России против маленькой России.
Он отметил, что сплоченность США и НАТО в вопросах поддержки Киеву может исчезнуть, если конфликт будет затягиваться.
Передача Украине зенитных ракетных комплексов Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, считает президент США Джо Байден. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Накануне США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд, в который войдут в том числе ЗРК Patriot, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru