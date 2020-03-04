Сатановский: Турецкая армия намеренно сливается с террористами

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о слиянии турецких военных постов и террористов в сирийском Идлибе. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН отметил, что турецкая сторона никогда и не планировала отмежевывать своих военных от террористов.

«Разве это новость? Да, Минобороны сообщило, но это и так известно. Она [Турция] и не собиралась этого делать [размежевать террористов и турецких военных]. Это экспансия под прикрытием различных соглашений на сирийскую территорию, которая еще 100 лет назад была Турцией. Но 100 лет назад Польша и Финляндия были Россией, однако, мы же туда не направляем дивизию. А у турок сегодня в Идлибе по численности механизированная дивизия. Их артиллерия, их спецназовцы воюют против Асада, их ПВО сбивают сирийские самолеты. При этом, чиновники ООН обвиняют во всем происходящем Россию. Комиссия ООН по Сирии установила, что Россия не дает разгромить Асада и, они будут жаловаться высокому начальству. Так было с первых дней начала сирийской гражданской войны – во всем виноват Асад и все те, кто пытается сохранить страну», - сказал Сатановский.