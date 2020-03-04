Сатановский: Турецкая армия намеренно сливается с террористами
Президент Института Ближнего Востока в эфире НСН назвал сочинские соглашения России и Турции прикрытием экспансии в Сирии.
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о слиянии турецких военных постов и террористов в сирийском Идлибе. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН отметил, что турецкая сторона никогда и не планировала отмежевывать своих военных от террористов.
«Разве это новость? Да, Минобороны сообщило, но это и так известно. Она [Турция] и не собиралась этого делать [размежевать террористов и турецких военных]. Это экспансия под прикрытием различных соглашений на сирийскую территорию, которая еще 100 лет назад была Турцией. Но 100 лет назад Польша и Финляндия были Россией, однако, мы же туда не направляем дивизию. А у турок сегодня в Идлибе по численности механизированная дивизия. Их артиллерия, их спецназовцы воюют против Асада, их ПВО сбивают сирийские самолеты. При этом, чиновники ООН обвиняют во всем происходящем Россию. Комиссия ООН по Сирии установила, что Россия не дает разгромить Асада и, они будут жаловаться высокому начальству. Так было с первых дней начала сирийской гражданской войны – во всем виноват Асад и все те, кто пытается сохранить страну», - сказал Сатановский.
Как отметил Конашенков, бездействие Турции в вопросе размежевания собственных войск и террористов, является прямым нарушением соглашения России и Турции, которые были достигнуты в Сочи в 2018 году – тогда Анкара обязалась отделить вооруженную оппозицию и террористов, отодвинув последних от границ идлибской зоны деэскалации на 15-20 километров.
«Не для того соглашения подписываются, чтобы их выполнять. Вообще соглашения выполняет только Россия. У начальства нашей страны есть свои головы на плечах, в отличие от предыдущих - Горбачева и Ельцина, вот и пускай разбираются», - высказал мнение президент Института Ближнего Востока.
Запрещенные в России террористические группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламская партия Туркестана» и «Хуррас ад-Динм» по сей день располагаются у северных границ Турции совместно с местной армией. Что, по словам представителя Минобороны РФ, привело к ежедневным атакам на российскую базу Хмеймим в Сирии.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН на тему «Турецко-Сирийский конфликт: Россия снова окажется крайней?» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил о сниженной боеспособности турецкой армии из-за масштабной чистки военных кадров.
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