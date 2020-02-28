Стрелков расписал военное превосходство Турции в Сирии

По словам Стрелкова, у турецких военнослужащих в достатке хороших ударных беспилотников и высокоточных снарядов НАТО.

«Общая численность боеготовых кораблей турецкого флота - не позволяет надеяться на успех десантных операций на Черном море "от слова совсем". А усилить свою группировку за счет других флотов РФ не сможет - так как проливы в руках турок», - полагает Стрелков, при этом не делая конкретных выводов.

Ситуация в регионе обострилась после авиаудара, который сирийские войска нанесли по наступавшим в Идлибе боевикам. Среди них были турецкие военнослужащие, которые потеряли 33 человека убитыми и более 30 – ранеными. В Минобороны РФ заявили, что предприняли все меры, чтобы остановить удары ВС Сирии, когда узнали о пострадавших турках. В Турции после той атаки уже готовы начать военную операцию на севере Сирии.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН предположил, что в худшем варианте столкновение в регионе приведёт к началу Третьей мировой войны.

«Идеальный вариант: мы не принимаем участие во всем этом. Нам нужно любой ценой избегать втягивания непосредственного втягивания России в эту войну. Оптимально, если мы будем помогать Сирии в вопросах вооружения военной техники и обеспечения специалистами и скрытого участия наших сил в спецоперациях», - заявил он.

Если же российские военные будут втянуты в конфликт, для Москвы это будет тяжелейшая ситуация: российские корабли не смогут пройти через турецкие проливы, а пропускная ёмкость «воздушного моста» невелика.

