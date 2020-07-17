Военный эксперт: За Украину – наёмники, за Донбасс - добровольцы
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец сообщил НСН о невероятной популярности наёмничества в мире на сегодняшний день и рассказал, какие наёмники работают на украинские вооружённые силы.
Американский наёмник Шон Фуллер с позывным «Техас» погиб 13 июля в районе Зайцево в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Как сообщил журналистам замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин, он подорвался на собственном взрывном устройстве. Его тело передали украинской стороне. Шон Фуллер имел опыт боевых действий в Ираке и считался опытным подрывником.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире НСН поставил под сомнение версию с подрывом американского наёмника на своём взрывном устройстве и рассказал о сторонних участниках в конфликте на Донбассе.
«Смерть Фуллера это факт. Вопрос - на чьих минах он на самом деле подорвался: вооружённых сил Украины или донбасского ополчения, могут быть разные варианты. Кроме того, американские, английские и арабские наёмники присутствуют в рядах вооружённых сил Украины – это тоже факт. Просто они не так часто гибнут. А на стороне Донбасса, в свою очередь, достаточно много добровольцев среди россиян, которые, в отличие от наёмников, приезжают туда добровольно», - заявил военный обозреватель.
Кроме того, он рассказал о причинах невероятной популярности наёмничества сегодня в мире.
«Наёмничество сейчас невероятно популярно. И чем больше конфликтов в той или и ной части земного шара, тем сильнее разрастаются масштабы наёмничества. Всегда найдутся люди, которые захотят заработать на войне. И они едут зарабатывать, причём неплохо, потому что такие риски для жизни стоят дорого и зачастую наёмникам даже приходится торговаться с теми, кто их зовёт повоевать на той или другой стороне», - сообщил Виктор Баранец.
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в беседе с НСН выразил уверенность в том, что Киев не собирается выполнять минские соглашения, а значит, что ситуация на Донбассе развивается так же, как и в Приднестровье.
«К сожалению, сейчас не видно предпосылок к тому, чтобы Киев выполнил минские соглашения. А с учётом того, что с другой стороны ничего не говорит о том, что Российская Федерация поменяет свою позицию и будет готова включить Донбасс в свой состав, то ситуация там развивается по приднестровскому сценарию. Это не лучший вариант для Донбасса, но к сожалению, это так», - заявил Царёв.
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