Военный эксперт: За Украину – наёмники, за Донбасс - добровольцы

«Смерть Фуллера это факт. Вопрос - на чьих минах он на самом деле подорвался: вооружённых сил Украины или донбасского ополчения, могут быть разные варианты. Кроме того, американские, английские и арабские наёмники присутствуют в рядах вооружённых сил Украины – это тоже факт. Просто они не так часто гибнут. А на стороне Донбасса, в свою очередь, достаточно много добровольцев среди россиян, которые, в отличие от наёмников, приезжают туда добровольно», - заявил военный обозреватель.

Кроме того, он рассказал о причинах невероятной популярности наёмничества сегодня в мире.

«Наёмничество сейчас невероятно популярно. И чем больше конфликтов в той или и ной части земного шара, тем сильнее разрастаются масштабы наёмничества. Всегда найдутся люди, которые захотят заработать на войне. И они едут зарабатывать, причём неплохо, потому что такие риски для жизни стоят дорого и зачастую наёмникам даже приходится торговаться с теми, кто их зовёт повоевать на той или другой стороне», - сообщил Виктор Баранец.

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в беседе с НСН выразил уверенность в том, что Киев не собирается выполнять минские соглашения, а значит, что ситуация на Донбассе развивается так же, как и в Приднестровье.

«К сожалению, сейчас не видно предпосылок к тому, чтобы Киев выполнил минские соглашения. А с учётом того, что с другой стороны ничего не говорит о том, что Российская Федерация поменяет свою позицию и будет готова включить Донбасс в свой состав, то ситуация там развивается по приднестровскому сценарию. Это не лучший вариант для Донбасса, но к сожалению, это так», - заявил Царёв.

