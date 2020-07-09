Царев: не нужно обманывать жителей Донбасса, регион не присоединят к РФ
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв призвал в эфире НСН не обманывать Донбасс ложными надеждами – регион к России не присоединят.
Экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай ранее заявил, что в скором времени ДНР и ЛНР войдут в состав России. В свою очередь замруководителя администрации президента Дмитрий Козак отметил, что власти РФ никогда не обсуждали возможность присоединения республик Донбасса.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН призвал своих соратников на юго-востоке Украины не эксплуатировать эту тему.
«Козак озвучил общую точку зрения. Действительно, в руководстве Российской Федерации никто не рассматривает возможность присоединения Донбасса на данный момент. Пользуясь случаем, я бы обратился ко всем моим товарищам не выступать с такими заявлениями ради дешевого пиара. Мы знаем, что это решение не будет принято. Не надо обманывать исстрадавшихся людей Донбасса ложными надеждами», - сказал Царев.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что не обладает информацией насчёт «каких-то шагов в сторону России» со стороны ДНР и ЛНР. Представитель Кремля при этом отметил, что Россия предоставила гражданство жителям ДНР и ЛНР по гуманитарным соображениям. Кроме того, по его словам, Москва продолжит поддерживать жителей Донбасса, поскольку подвижек в сторону урегулирования ситуации в регионе по-прежнему нет.
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