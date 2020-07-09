Царев: не нужно обманывать жителей Донбасса, регион не присоединят к РФ

Экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай ранее заявил, что в скором времени ДНР и ЛНР войдут в состав России. В свою очередь замруководителя администрации президента Дмитрий Козак отметил, что власти РФ никогда не обсуждали возможность присоединения республик Донбасса.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН призвал своих соратников на юго-востоке Украины не эксплуатировать эту тему.