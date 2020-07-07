Царёв: Донбассу грозит судьба Приднестровья

«У меня много друзей оттуда, и я знаю, какие там сейчас настроения. И в Донбассе, и в Приднестровье, конечно же, люди хотели бы присоединиться к России. Уже неоднократно и политические деятели, и общественные организации, и простые люди обращались к Российской Федерации с такой просьбой, их было тысячи. К сожалению, каждый раз звучал отказ и вряд ли что-то поменяется», - считает экс-спикер парламента Новороссии.

Кроме того, он уверен, что и Киев со своей стороны не собирается выполнять минские соглашения, а значит, что ситуация на Донбассе развивается так же, как и в Приднестровье.

«К сожалению, сейчас не видно предпосылок к тому, чтобы Киев выполнил минские соглашения. А с учётом того, что с другой стороны ничего не говорит о том, что Российская Федерация поменяет свою позицию и будет готова включить Донбасс в свой состав, то ситуация там развивается по приднестровскому сценарию. Это не лучший вариант для Донбасса, но к сожалению, это так»

Ранее НСН писала о «беспределе», который творил батальон, возглавляемый Захаром Прилепиным и нарушениях им Минских соглашений.

