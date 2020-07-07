Царёв: Донбассу грозит судьба Приднестровья
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в беседе с НСН рассказал, что жители Донбасса и Приднестровья хотели бы войти в состав России, но раз за разом получают отказ.
Партия писателя Захара Прилепина «За правду» призывает провести референдум по самопровозглашённым республикам Донбасса и Приднестровью, по итогам которого предлагает признать их и включить в состав России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой предвыборную программу политической организации.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН сообщил, что люди в Донбассе и Приднестровье хотят присоединится к России, но каждый раз звучит отказ.
«У меня много друзей оттуда, и я знаю, какие там сейчас настроения. И в Донбассе, и в Приднестровье, конечно же, люди хотели бы присоединиться к России. Уже неоднократно и политические деятели, и общественные организации, и простые люди обращались к Российской Федерации с такой просьбой, их было тысячи. К сожалению, каждый раз звучал отказ и вряд ли что-то поменяется», - считает экс-спикер парламента Новороссии.
Кроме того, он уверен, что и Киев со своей стороны не собирается выполнять минские соглашения, а значит, что ситуация на Донбассе развивается так же, как и в Приднестровье.
«К сожалению, сейчас не видно предпосылок к тому, чтобы Киев выполнил минские соглашения. А с учётом того, что с другой стороны ничего не говорит о том, что Российская Федерация поменяет свою позицию и будет готова включить Донбасс в свой состав, то ситуация там развивается по приднестровскому сценарию. Это не лучший вариант для Донбасса, но к сожалению, это так»
Ранее НСН писала о «беспределе», который творил батальон, возглавляемый Захаром Прилепиным и нарушениях им Минских соглашений.
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