Военный эксперт раскритиковал сделку России и Саудовской Аравии по С-400

Появление российских ЗРК С-400 в любом государстве Ближнего Востока изменят расклад сил в регионе, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью НСН.

«С-400 – это мощный зенитно-ракетный комплекс, который решает задачи противоракетной обороны и по своим боевым возможностям значительно превосходит американский комплекс THAAD. И если Россия продает свой зенитно-ракетный комплекс стране, которая находится в конфликте с другим государством, у него такая продажа вызовет недовольство. В данном случае речь идет об Иране. Иран – наш союзник безусловный и бесспорный, который находится в изоляции от США и ориентируется именно на Россию. В этих условиях продажа Саудовской Аравии комплекса С-400 ведет к тому, что нам надо будет продать такой же комплекс Ирану или Иран будет к нам намного холоднее относиться. Между тем, Саудовская Аравия никогда не будет нашим союзником. Поэтому считаю, что продажа С-400 Саудовской Аравии не очень удачный ход, если не сказать жестче. Мы можем в лице Ирана получить в Каспийском море, под нашим брюхом, страну, которая будет настроена к нам не очень доброжелательно. Выходом их сложившейся ситуации может быть продажа ЗРК С-400 Ирану, причем в двойном размере», - заявил военный эксперт.

Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН пояснил, почему Великобритания не сможет тягаться с Россией в новых ракетных вооружениях.

