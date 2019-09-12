Полковник ПВО: Когда Британия придумает свой С-400, у России будет С-700

ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер» Великобритания считает самым опасным российским оружием. Об этом сообщил помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл, пишет Janes 360. Болл призвал Лондон начать подготовку к достойному ответу России.

Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН заявил, что Великобритания не сможет тягаться с Россией в новых ракетных вооружениях.

«Боевая эффективность указанных ракетных систем, их тактико-технические характеристики и боевые возможности на сегодняшний день позволяют уничтожать воздушные, наземные, морские и те, к чему они предназначены, цели. Они актуальны как в сегодняшних условиях, так на перспективу ближайших 5-10 лет с должность эффективностью, с заданной вероятностью и в любых условиях – воздушной, наземной и помеховой», – рассказал военный эксперт.

Последний аспект крайне важен, уточнил Хатылев.

«Это важно, потому что опыт Сирии показал, что постановка помех, включение GPS-навигации ведет к тому, что самое грозное оружие просто падает на землю и лишается координатной поддержки, не выполняет поставленную задачу», – отметил он.