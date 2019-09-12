Полковник ПВО: Когда Британия придумает свой С-400, у России будет С-700
Военный эксперт рассказал НСН, что Лондон не сможет соперничать с Россией в вооружении.
ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер» Великобритания считает самым опасным российским оружием. Об этом сообщил помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл, пишет Janes 360. Болл призвал Лондон начать подготовку к достойному ответу России.
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН заявил, что Великобритания не сможет тягаться с Россией в новых ракетных вооружениях.
«Боевая эффективность указанных ракетных систем, их тактико-технические характеристики и боевые возможности на сегодняшний день позволяют уничтожать воздушные, наземные, морские и те, к чему они предназначены, цели. Они актуальны как в сегодняшних условиях, так на перспективу ближайших 5-10 лет с должность эффективностью, с заданной вероятностью и в любых условиях – воздушной, наземной и помеховой», – рассказал военный эксперт.
Последний аспект крайне важен, уточнил Хатылев.
«Это важно, потому что опыт Сирии показал, что постановка помех, включение GPS-навигации ведет к тому, что самое грозное оружие просто падает на землю и лишается координатной поддержки, не выполняет поставленную задачу», – отметил он.
По мнению собеседника НСН, тогда, когда англичане создадут что-то похожее на С-400, у России уже будет С-700.
«Экономические, политические и прочие реалии подталкивают англичан что-то с чем-то сравнивать. У них нет ни С-400, в ближайшей перспективе не будет «Искандера». И про бал можно забыть, потому что он состоится только на нашей территории. Потому что только мы на сегодняшний день обладаем этими системами как на Сахалине, так и в Петербурге, Севастополе и на всех морских театрах военных действий. Англичане и их Генштаб – это единица, которая не понятно, в НАТО она или нет, обладает какими-то боевыми возможностями или нет. Сроки у всех британских ядерных подлодок уже вышли и подводные ядерные силы тоже по срокам выходят из эксплуатации. Товарищи, если вы хотите догонять, что-то делать, то вы уже опоздали! Когда вы сделаете что-то похожее на С-400, мы создадим уже С-600 и С-700», – заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России.
Хатылев напомнил, что к 2020 году на вооружение будет принят С-500.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН рассказал, как Вашингтон борется с российскими системами ПВО С-400 и почему для этого им понадобится немало усилий.
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