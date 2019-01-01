Названа причина засекреченности переговоров России и Нидерландов по сбитому Boeing 777

Россия провела с Нидерландами закрытые консультации по поводу упавшего над Донбассом малайзийского Boeing 777. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РИА «Новости»

«Такие консультации идут, но мы договорились о конфиденциальном характера этого процесса», — цитирует представителя дипведомства Ura.ru.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН предположил, что закрытый формат переговоров объясняется попыткой руководства двух стран сдвинуть с места зашедшее в тупик расследование о причинах падения Boeing 777, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.

«Очевидно, что следствие толчется на месте, и Нидерланды неспособны в нем продвинуться. Расследование движется по одному лекалу - игнорируются все аргументы, которые выдвигает Россия. Поэтому необходимо сотрудничество Нидерландов и России и совместные консультации. Они не означают, что Россия примет участие в расследовании, но позволяют начать друг друга слышать и понимать», - заявил военный эксперт.