Пять лет сотрясания воздуха. ЕС призвал РФ признать вину за крушение МН17
Российские парламентарии рассказали НСН, почему призывы Евросоюза по крушению малайзийского «Боинга» не имеют смысла.
Евросоюз снова обратился к России с призывом признать ответственность за крушение малайзийского Boeing МН17, которое произошло над Донбассом летом 2014 года. Документ был опубликован в связи с пятой годовщиной катастрофы. В заявлении отмечается, что сейчас прикладываются все усилия, чтобы установить правду. Евросоюз призывает Россию провести расследование и возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых. Также Москву убедительно просят сотрудничать с ЕС в рамках проведения всестороннего расследования обстоятельств. Кроме того, в Совете Европы одобрили возбуждение в Нидерландах уголовных дел в отношении четырех подозреваемых в причастности к крушению лайнера. В их число входят трое россиян и один украинец.
Примечательно, что еще в конце июня прошлого года участники саммита ЕС в Брюсселе призвали Россию признать ответственность за крушение малайзийского «Боинга», так как ранее в Cовместной следственной группе Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявили, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая состояла на вооружении российской 53-ей зенитной ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские военные не причастны к крушению «Боинга».
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа затруднился объяснить в эфире НСН, зачем европейцам понадобилось делать такое заявление.
«Не знаю, зачем Евросоюз продолжает это делать. Россия свою позицию уже заявила. И нам добавить нечего. Мы с самого начала расследования предлагали содействие и свое участие», - напомнил депутат.
Между тем, год спустя, в конце июня 2019 года руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, который был создан в помощь родственникам жертв крушения Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года, попросило не возвращать Россию в ПАСЕ.
В свою очередь, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в эфире НСН назвал подобные ультиматумы фонда абсолютно неправомерными.
«Любой фонд имеет право сотрясать воздух. Но, разумеется, ни этот фонд, ни какие-то другие внешние структуры, даже государственные, не имеют право ставить ультиматумы международным организациям, в данном случае, ПАСЕ. Про документы часто говорят, что они не стоят бумаги, на которой написаны. Примерно тоже самое я бы мог сказать и в отношении данного странного бесперспективного демарша», - сказал российский парламентарий.
Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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