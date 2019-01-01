Пять лет сотрясания воздуха. ЕС призвал РФ признать вину за крушение МН17

Евросоюз снова обратился к России с призывом признать ответственность за крушение малайзийского Boeing МН17, которое произошло над Донбассом летом 2014 года. Документ был опубликован в связи с пятой годовщиной катастрофы. В заявлении отмечается, что сейчас прикладываются все усилия, чтобы установить правду. Евросоюз призывает Россию провести расследование и возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых. Также Москву убедительно просят сотрудничать с ЕС в рамках проведения всестороннего расследования обстоятельств. Кроме того, в Совете Европы одобрили возбуждение в Нидерландах уголовных дел в отношении четырех подозреваемых в причастности к крушению лайнера. В их число входят трое россиян и один украинец.

Примечательно, что еще в конце июня прошлого года участники саммита ЕС в Брюсселе призвали Россию признать ответственность за крушение малайзийского «Боинга», так как ранее в Cовместной следственной группе Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявили, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая состояла на вооружении российской 53-ей зенитной ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские военные не причастны к крушению «Боинга».

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа затруднился объяснить в эфире НСН, зачем европейцам понадобилось делать такое заявление.