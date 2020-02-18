Apple ограничивает мировые поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены – виной тому вспышка пневмонии в Китае, вызванная новым типом коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что Apple начала возобновлять работу на территории КНР. Тем не менее, возвращение в привычное рабочее русло происходит медленнее, чем ожидалось.
Кроме того, отмечается, что ситуация с коронавирусом сказалась на спросе на продукцию Apple в КНР. Все магазины компании в Китае и многие магазины-партнеры были закрыты. В Apple уверены, что сложившаяся ситуация носит временный характер. Однако компания не ожидает выполнения прогноза по доходам, который был представлен для мартовского квартала.
Добавим, вспышка коронавируса в Китае и связанное с этим закрытие заводов и магазинов в регионах, затронутых эпидемией, окажет влияние более чем на 5 млн компаний по всему миру. Такой прогноз представили аналитики исследовательской компании Dun & Bradstreet,
В свою очередь, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что вспышка коронавируса может повлиять, в том числе, на стоимость китайских смартфонов, которые поставляются в Россию, пишет РЕН ТВ. А доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко, между тем, высказал мнение о том, что эпидемия коронавируса может повлиять на рост мировой экономики, замедлив ее рост на 0,1 процентного пункта - до 3,3%.
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