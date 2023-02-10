Телеграм: Кто взорвал газопровод РФ и аэростат КНР
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её наука
В четверг, 8 февраля, страна отметила День российской науки.
«Planning | study | учеба» отмечает, что науке в России уделяют большое внимание:
«Уже сейчас в мировом рейтинге по объему научных исследований и разработок наша страна находится на 9 месте. Не последнюю роль играет национальный проект "Наука и университеты". Благодаря нему ученые получают возможность проводить исследования и разработки на мировом уровне. К примеру, в рамках проекта создаются и работают научно-образовательные центры мирового уровня. Это объединения образовательных организаций высшего образования, научных организаций и представителей бизнеса. Они занимаются научными разработками для реального сектора экономики в различных отраслях».
«Всевидящее око» рассуждает о повышении престижа работы ученых:
«8 февраля, в День российской науки – именно в этот день 299 лет назад Петр I своим указом основал в России Академию наук – стартовала всероссийская просветительская акция Общества "Знание" "Ученые – в школы". Суть этого проекта в следующем: молодые ученые приходят в школы и рассказывают о своей работе – максимально живо и интересно. Школьники узнают о новых исследованиях и открытиях в сфере космонавтики, нейробиологии, робототехники, экологии, археологии, медицины. Формат общения – не только лекции, но и мастер-классы, и интеллектуальные игры, квизы. Участником этого проекта может стать любой ученый – достаточно только пройти регистрацию на сайте Российского общества "Знание". Организаторы акции говорят, что она охватит 89 регионов страны, и до конца марта состоится 10000 выступлений молодых ученых перед новой для них аудиторией. Первая же лекция в рамках акции "Ученые – в школы" состоялась сегодня в Луганской Народной Республике, где ее провел министр образования и науки ЛНР Иван Кусов. Есть что-то очень символичное и правильное в том, что новая программа по популяризации науки начинается с нового региона России. Кто знает – может быть, именно оттуда, с новых территорий, недавно вошедших в состав России, и начнется возрождение интереса молодежи к профессии ученого».
«Научно-образовательная политика» продолжает тему популяризации науки:
«Сегодня, в День российской науки, в ГУМе открылась выставка "Наука в лицах". Ее героями стали 22 молодых ученых, в том числе лауреаты Премии Президента. <…> Фотограф Алексей Никишин рассказал, что его творческим видением было показать, что наука – это классно, современно и модно. "Наука воспринимается мной как часть современный культуры. Это была возможность соединить наших героев и как будто погрузить их на страницы глянцевых журналов", – поделился Алексей Никишин главной идеей выставки».
«КиберПанк | Технологии Будущего | Technology» рассказывает о подарке, который приготовили российские ученые:
«Сегодня, в День российской науки, российские ученые объявили о том, что они близки к созданию биоподобного искусственного интеллекта. Страшно? Страшно интересно! Ученое сообщество "Искра" (участники конкурса управленцев "Лидеры России") сообщает, что "получен ряд важных результатов в области построения моделей биоподобного искусственного интеллекта на нестандартных основах. <…> Это новый шаг в построении реального искусственного интеллекта, то есть построенного не на заранее запрограммированных инструкциях, а на принципах самоорганизации". Примерно так и работает человеческий мозг. Если мы правильно поняли, то это значит, что создание робота "Ой, все" или "Я обиделась" не за горами. Ну а если серьезно, новые разработки позволят, к примеру, диагностировать последствия коронавирусной инфекции или, как минимум, лучше изучить работу человеческого мозга».
В День российской науки Владимир Путин вручил в Кремле премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год и провел встречу с лауреатами. Кроме того, глава государства в режиме видеоконференции провел заседание Совета по науке и образованию, посвященное реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере.
«Доктор Z прописал» пишет о поднятых на заседании вопросах:
«Тем для обсуждения было много. Вот, например, президент отметил такую проблему – часто в научно-технологической сфере происходит подмена задач. А именно, усилия направляются на то, чтобы формально отчитаться об освоении выделенных средств, количестве грантов и созданных лабораторий. Тогда как нужны практические результаты, передовое оборудование, продукты и сервис. Президент особо подчеркнул, что в первую очередь надо сосредоточиться на технологиях и продукции, которые обеспечат работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности. Здесь, отметил Путин, у России должны быть собственные компетенции и базовые технологии. Риски зависимости от зарубежных институтов непозволительны (добавим от себя – и очевидно, почему)».
Россия и её наступление
Вооруженные силы России ведут наступление, украинские вооруженные формирования несут значительные потери. В четверг на фоне всплеска боевых действий американское издание Foreign Policy сообщило со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника, что Киев ожидает новой крупной российской операции в ближайшие дни. Издание отметило, что частичная мобилизация в России, по-видимому, увенчалась успехом, в результате чего продвижение украинских войск остановлено.
«338» пишет про ситуацию под Артемовском (Бахмутом):
«Под Бахмутом (и в целом на данном направлении) все больше применяется соединений с западной Украины и, что выглядит весьма необычно, вспомогательных частей или частей, у которых "свой фронт работы" не на линии фронта. В принципе если на фронт отправляют подразделения охраны военкоматов, то выглядит это уже не так странно. С учетом того, что это "западные" соединения, им и помогают чаще по-западному: медицину, снаряжение привозят из Израиля, Франции, Штатов, Британии, Ирландии, Чехии. Части и соединения. То есть фронт пытаются удержать спасатели, военнослужащие с полигонов и учебных частей, радиоразведчики СБУ. Не говоря про стандартные тероборону, мобилизованных и свежесозданные части».
«УКРОПСКИЙ ФРЕШ» рассказывает про Харьковскую область:
«Специально для наших подписчиков из западных районов Харьковской области, которые уверены, что в районе Купянска ничего не происходит... В Волынскую область на протяжении всей предыдущей недели доставляли трупы боевиков 14 омбр, которая стояла в районе Синьковки. Местные СМИ начали пестреть некрологами "он погиб в боях на Харьковщине" (Купянский район – единственный регион, где идут бои), а в самом городе пропала сотовая связь. Также сообщают, что начались серьезные проблемы с работой Starlink – устройства показывают подключение к интернету, однако страницы не обновляются».
«Осведомительное Агентство» радуется освобождению Белогоровки в ЛНР:
«Впервые Белогоровка была освобождена нашими войсками практически сразу после освобождения Лисичанска летом прошлого года. Позже, уже в сентябре, село вновь было оккупировано украинскими бандами во время Харьковской катастрофы. И вот сегодня мы вновь возвращаем утраченные позиции. В преддверии анонсированного практически всеми полномасштабного наступления Русской Армии, которое подтверждают также и наши источники, приближенные к фронту, это крайне хорошие новости, дающие надежду на его крупный успех. Пожелаем нашим воинам удачи!»
«Темник» отмечает проблемы с поставками снарядов для украинских военных из Европы:
«Financial Times называет ситуацию ни много, ни мало, кризисом. Во-первых, еще пандемия нарушила производственные цепочки. Во-вторых, не хватает сырья (например, азотной кислоты). В-третьих, для удовлетворения запросов Киева нужно в разы увеличить производство, которое на такие объемы не рассчитано. Для решения последнего пункта можно нарастить производственные мощности. Что собираются сделать США, как пишет The New York Times. Но справедливо отмечается – на это уйдут годы. Также бы мы отметили, что потенциальный дефицит газа в ЕС заметно усложняет задачу: меньше газа → дороже электроэнергия → накладнее производство».
«Wartears» считают украинские потери, совмещая собственную модель подсчета с цифрами и подсчетами израильской спецслужбы Моссад, командования США, проекта Conflict Intelligence Team (CIT) и издания New York Times:
«1. Число погибших – 180 тыс. – мы берем из нашей оценки, которая уже несколько раз с хорошей точностью совпадала с заявлениями официальных лиц и экспертов. 2. Далее (цитата из CIT) "осторожно предполагаем, что количество пропавших без вести может составлять от трети похороненных до равного им количества", и получаем число без вести пропавших – от 60 до 180 тыс. 3. То есть общее число погибших и пропавших военных Украины составляет от 240 до 360 тыс. 4. (Опять CIT) "Для подсчета раненых мы используем соотношения от 1:3 до 1:4 к умершим", что нам дает от 720 до 1440 тыс. раненых. 5. (И еще раз CIT) Таким образом, мы оцениваем потери ВСУ от 960 до 1800 тыс. человек. Вывод: сверяясь с МОССАД, по методике CIT и NYT, Украина потеряла от 3% до 6% вообще всего населения».
«Северный поток» и его подрыв
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал результаты расследования, согласно которым взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы Военно-морских сил США, а в действие ее привели норвежцы. К подготовке диверсии напрямую причастен советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщил Херш со ссылкой на источник, осведомленный о подготовке взрывов. По его данным, подготовка теракта длилась около девяти месяцев, то есть началась еще до спецоперации РФ на Украине: взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года.
«Железный Феликс» пишет о лицемерии руководства США:
«Американские политики делали покерфейс и намеки, мол, Россия сама взорвала свои же трубопроводы. Нелепость и абсурдность этих заявлений понимали даже "европейские союзники по НАТО" – те самые, которых США лишили дешевого российского газа, чтобы навязать немцам свой втридорога. Сейчас в Белом доме, конечно же, называют расследование Херша "ложью и фикцией". Но эта статья прославленного журналиста, в которой четко показано, что США – государство-террорист, уже произвела эффект разорвавшейся атомной бомбы. И круги будут расходиться еще очень долго».
«Мейстер» полагает, что это разоблачение не будет иметь последствий:
«Версия, изложенная лауреатом Пулитцеровской премии, выглядит правдоподобно, однако нужно понимать, что доказать ее будет фактически невозможно – США потратили столько времени на проработку операции именно для того, чтобы их не уличили. Да и уличать, кроме России, некому – только посмотрите, как мямлят власти Германии, говоря о расследовании теракта! Немцы прекрасно понимают, кто лишил "локомотив Европы" источника дешевых углеводородов, но в силу своей несубъектности не могут произнести это вслух. На фоне безвольных немцев статья Сеймура Херша выглядит невероятно дерзко и независимо, но нужно понимать следующее: кого-то из одурманенных пропагандой европейцев она, возможно, и отрезвит, но к разрыву или ухудшению связей Германии (и ЕС в целом) с США она не приведет. Для этого нужно то, чего у европейцев нет – суверенитет».
«С берега Гудзона» соглашается:
«Про Херша, значит, нашего Сеймура. Человек известный, можно даже сказать, проверенный. Десятилетиями говорит трюизмы. Во Вьетнаме ужас, Уотергейт – плохо, американцы жестоко обращаются с иракцами и пр. Прогрессивная публика возмущается, караван идет, тема вброшена, поехали дальше».
«АДЕКВАТ Z» предлагает подождать:
«Главное управление глубоководных исследований министерства обороны России, оно же ГУГИ, умеет очень много разных вещей, которые или никто в мире не сделает лучше него, или просто не сделает никто в мире, кроме него. В том числе, но далеко этим не ограничиваясь, по части воздействия на разную подводную инфраструктуру не самых дружественных стран. Не исключая и инфраструктуры такого рода, без которой экономике фатально плохеет. Непротиворечивое и подробное расследование честного американского журналиста, съевшего на расследованиях таких масштабов не одну собаку, о взрывах балтийских газопроводов, подготовленных американцами и исполненных норвежцами, сейчас породит самые разные резонансы. И одним из них гарантированно будут нервные гадания, кому, чего и с какими последствиями теперь можно будет ждать от ГУГИ в качестве ответного хода. И моральное право России на этот ход в таких гаданиях едва ли будет подвергаться большому сомнению.
А будет ли принято решение ставить ГУГИ задачи по профилю, и если да, то какие и когда – это, разумеется, исключительная компетенция высшего руководства страны».
Политолог Юрий Баранчик считает, что Украину и Байдена сливают:
«Сеймур Херш влиятельный журналист Америки, который так просто слова не напишет. И если он опубликовал данное расследование, то ему дали не только соответствующую фактуру, но и добро на публикацию влиятельные силы, которые не хотят оказаться крайними в предстоящих разборках. <…> Россия перешла к спокойному, подготовленному всем имеющимся арсеналом дипломатических последовательных ходов повышению ставок. Один из правящих кланов Америки очень быстро понял, что это не блеф (о чем я писал неоднократно, что серьезные разговоры начнутся только после того, как Запад поймет, что мы не блефуем), и начал показывать, что он не при делах, это все они, "чертовы политики". Проект окраина начали сливать в США очень влиятельные силы. И не только его, но и Байдена, и всю его камарилью. И что это за силы, вполне понятно – ребята они, конечно, бравые, но умирать, превращаясь в радиоактивный пепел, за чужой грязный бизнес они не хотят».
Турция и её землетрясение
В ночь на понедельник на юге Турции произошло самое мощное за 80 лет землетрясение. Сильные толчки ощущались на севере Сирии. В середине понедельника и в последующие дни произошло более 1700 повторных толчков. О землетрясениях сообщали в Абхазии, Армении, Израиле и Ираке. Число погибших в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек, количество раненых – более 75 тысяч.
«Канал визионера» считает, что турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану будет сложно переизбраться на свою должность в мае этого года:
«Неразрешимая проблема переизбрания Эрдогана после катастрофического землетрясения связана не столько с результативностью операций по спасению его жертв, что невозможно верифицировать, сколько с теми крайне неприятными ассоциациями, которые отныне бессознательно будут связываться турецкими избирателями с его именем и его правлением. Правитель обязан быть удачливым. Страна должна при нем процветать. И, кстати, побеждать».
«Сезон хамсинов» пишет, что о грядущих землетрясениях предупреждали годами:
«Правящая коалиция в Турции сейчас столкнулась с общественной критикой из-за стихийного бедствия, потому что местное научное сообщество годами предупреждало власть о рисках катастрофы, но сигналы игнорировались. Более того, оппозиция призывала руководство страны изучить возможные меры на случай форс-мажора. От правительства требовали как минимум определить высокорисковые зоны и проверить сейсмоустойчивость зданий. Но инициативе не дали ход однопартийцы Эрдогана и их союзники».
«Квадратный Мэтр» утверждает, что в Турции ожидается волна облав на застройщиков:
«Наш источник в республике сообщает, что вскоре после спасительной операции развернется поиск виновных застройщиков – главным вопросом к горе-строителям станет несоответствие технологии возведения конструкций и заметное их удешевление. Волна "посадок" начнется сразу, как усядет пыль землетрясения. Вполне возможно, что будет предпринята и отсрочка всеобщих выборов – на фоне землетрясения, тем самым выигрывая дополнительное время. К маю репутационные последствия катастрофы вряд ли рассосутся».
«Логика Маркова» в понедельник предсказала, что Турции будут помогать в разы больше стран, чем Сирии, и не ошиблась:
«Сейчас в мире начнется соревнование, кто быстрее пошлет соболезнования Турции, и кто быстрее пошлет спасателей и гуманитарную помощь. Все хотят понравиться Турции, потому что она играет важную роль в мировой политике. К сожалению, почти никто не будет оказывать помощь Сирии, которая пострадала, видимо, даже больше, чем Турция. Россия поможет. Иран поможет. Арабские страны помогут».
«Мышь в овощном» комментирует информацию о том, что российские спасатели вылетели в зону землетрясения в Турции и Сирии:
«Иногда природа напоминает нам о том, насколько мы беззащитны перед ней, насколько узок диапазон условий, при которых на вверенном нам шарике возможно существование нашего вида. В повседневной жизни мы, как правило, не думаем о силах, реально царящих в этом мире, о том, насколько их могущество превышает все, что доступно нам, насколько необратима их пугающая мощь. То, что мы здесь и мы живы, стало следствием огромного количества счастливых случайностей, и не приключись любая из них – все было бы иначе. Нам не дано знать, что нас ждет, в наших силах лишь пытаться в меру наших скромных возможностей приготовиться к тем вызовам, с которыми мы можем столкнуться в будущем, и которые способны завершиться уничтожением нашего рода. И если мы как-то и сможем справиться с этим – то только вместе, сообща. Помогая, а не противостоя друг другу».
Китай и его аэростат
В минувшую субботу американские военные сбили над своей территорией китайский воздушный зонд, который до этого несколько дней летал над несколькими штатами. В начале февраля его обнаружили над Монтаной, где находится база ВВС США Мальмстром и шахты ядерных ракет. КНР заявила, что аэростат занимался метеорологическими исследованиями, США утверждали, что он выполнял разведывательные задачи. Обнаружение зонда стало поводом для отмены поездки в Китай американского госсекретаря Энтони Блинкена. В среду Пентагон заявил, что за последние годы в небе над США были обнаружены еще четыре китайских аэростата.
«Мюсли вслух» вспоминают, как 20 лет назад госсекретарь США Колин Пауэлл потрясал в ООН пробиркой с якобы образцом опасного химоружия из Ирака:
«Китай выразил протест против нападения США на гражданский беспилотный аэростат, оставив за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и защиту своих законных прав и интересов. В свою очередь, в Пентагоне заявили, что сбитый накануне аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами США. Символично, если в 20-летнюю годовщину эпизода с пробиркой в стенах ООН мы снова станем свидетелями очередного американского спектакля, на этот раз посвященного "китайской угрозе"».
«Китайская угроза» цитирует китайскую газету The Global Times:
«Эпизод с воздушным шаром показывает отсутствие у Байдена антикризисного управления. "Блуждающий воздушный шар" – совершенно безвредный гражданский аэростат, используемый для метеорологических исследований, унесенный ветром и случайно попавший в воздушное пространство США – заставил США, сверхдержаву, демонстрирующую свои военные мускулы по всему миру, реагировать так, как будто им противостоит грозный враг. Члены Конгресса начали кричать о так называемых угрозах национальной безопасности США, как будто приближается Конец света. <…> Политические деятели в Вашингтоне прыгают и кричат, пользуясь возможностью продемонстрировать свою жесткость и твердость, без приличия или изящества, которые они должны иметь, и они сделали китайско-американские отношения жертвой политической борьбы между различными фракциями».
«Коты и кошка Крамника» рассуждают о времени ликвидации аэростата:
«Заявления про "сбили, как только перестал представлять опасность для людей на земле" – ложны, над таежными районами Аляски, Канады и Айдахо, где на километр меньше людей, чем медведей, его можно было бы сбить с меньшей опасностью для людей на поверхности, чем над густонаселенным Атлантическим побережьем. Плюс заявление Байдена о том, что приказ сбить был отдан еще в среду (1 февраля). Но видимо или параметры цели в этот момент не позволяли ее сбить, или с обнаружением такой цели в этих районах все очень не очень, или и то и другое. Исходя из параметров цели можно предположить, что сбили, как только стало возможным – теряя рабочее тело, шарик постепенно спускался, и когда оказался на высоте ~20 тыс. м., появился смысл поднимать на него истребитель. В общем, даешь разработку многоканального ЗРК и авиационного комплекса дальнего перехвата для ВВС США, а кто против – тот китайский агент. И кремлевский».
«Китайский свяZноj» считает, что США опозорились:
«Выходит же совсем позорно – шар обнаружили и три дня думали, что с ним делать. Потом сказали Байдену, он сказал сбить. Потом не сбить. Потом на фоне "не сбить" попытались все ж сбить – не вышло. Потом Трамп написал в соцсетях "Надо сбить, приказываю сбить", и сбили. Красота просто, такая-то стабильность власти, рабочая вертикаль и все такое прочее, да-да. В итоге Китай запрашивает совместное расследование, чтобы исключить ситуацию "США в одно лицо изучили обломки, сказали, что это был дирижабль-шпион, и после засекретили расследование, чтобы его не опровергли". США надо как-то отвечать на это, а как – непонятно. Если расследовать честно, то будет длительный позор – выяснится, что сбили обычный метеозонд плюс должны унизительно заплатить за это. Поглядим, что выйдет».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 392 / сут.
Умерли
395 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+7 503 / сут.
- Барбара Брыльска посоветовала Лии Ахеджаковой уехать из России
- Захарова: тема мирного договора с Японией закрыта
- Глава кабмина Молдавии Гаврилица подала в отставку
- Мэры Харькова и Киева сообщили о новых взрывах
- ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% третий раз подряд
- Асад назвал ситуацию в Сирии катастрофической
- Собянин: Число самозанятых в Москве за год выросло на 42%
- Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород»
- Россия предложила Западу незамедлительно снять санкции с Сирии
- Телеграм: Кто взорвал газопровод РФ и аэростат КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru