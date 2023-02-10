Телеграм: Кто взорвал газопровод РФ и аэростат КНР

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В ночь на понедельник на юге Турции произошло самое мощное за 80 лет землетрясение. Сильные толчки ощущались на севере Сирии. В середине понедельника и в последующие дни произошло более 1700 повторных толчков. О землетрясениях сообщали в Абхазии, Армении, Израиле и Ираке. Число погибших в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек, количество раненых – более 75 тысяч.

«Канал визионера» считает, что турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану будет сложно переизбраться на свою должность в мае этого года:

«Неразрешимая проблема переизбрания Эрдогана после катастрофического землетрясения связана не столько с результативностью операций по спасению его жертв, что невозможно верифицировать, сколько с теми крайне неприятными ассоциациями, которые отныне бессознательно будут связываться турецкими избирателями с его именем и его правлением. Правитель обязан быть удачливым. Страна должна при нем процветать. И, кстати, побеждать».

«Сезон хамсинов» пишет, что о грядущих землетрясениях предупреждали годами:

«Правящая коалиция в Турции сейчас столкнулась с общественной критикой из-за стихийного бедствия, потому что местное научное сообщество годами предупреждало власть о рисках катастрофы, но сигналы игнорировались. Более того, оппозиция призывала руководство страны изучить возможные меры на случай форс-мажора. От правительства требовали как минимум определить высокорисковые зоны и проверить сейсмоустойчивость зданий. Но инициативе не дали ход однопартийцы Эрдогана и их союзники».

«Квадратный Мэтр» утверждает, что в Турции ожидается волна облав на застройщиков:

«Наш источник в республике сообщает, что вскоре после спасительной операции развернется поиск виновных застройщиков – главным вопросом к горе-строителям станет несоответствие технологии возведения конструкций и заметное их удешевление. Волна "посадок" начнется сразу, как усядет пыль землетрясения. Вполне возможно, что будет предпринята и отсрочка всеобщих выборов – на фоне землетрясения, тем самым выигрывая дополнительное время. К маю репутационные последствия катастрофы вряд ли рассосутся».

«Логика Маркова» в понедельник предсказала, что Турции будут помогать в разы больше стран, чем Сирии, и не ошиблась:

«Сейчас в мире начнется соревнование, кто быстрее пошлет соболезнования Турции, и кто быстрее пошлет спасателей и гуманитарную помощь. Все хотят понравиться Турции, потому что она играет важную роль в мировой политике. К сожалению, почти никто не будет оказывать помощь Сирии, которая пострадала, видимо, даже больше, чем Турция. Россия поможет. Иран поможет. Арабские страны помогут».

«Мышь в овощном» комментирует информацию о том, что российские спасатели вылетели в зону землетрясения в Турции и Сирии:

«Иногда природа напоминает нам о том, насколько мы беззащитны перед ней, насколько узок диапазон условий, при которых на вверенном нам шарике возможно существование нашего вида. В повседневной жизни мы, как правило, не думаем о силах, реально царящих в этом мире, о том, насколько их могущество превышает все, что доступно нам, насколько необратима их пугающая мощь. То, что мы здесь и мы живы, стало следствием огромного количества счастливых случайностей, и не приключись любая из них – все было бы иначе. Нам не дано знать, что нас ждет, в наших силах лишь пытаться в меру наших скромных возможностей приготовиться к тем вызовам, с которыми мы можем столкнуться в будущем, и которые способны завершиться уничтожением нашего рода. И если мы как-то и сможем справиться с этим – то только вместе, сообща. Помогая, а не противостоя друг другу».

