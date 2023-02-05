Китай категорично высказался о сбитом США аэростате
Власти Китая осудили решение военных США сбить принадлежащий КНР аэростат, оказавшийся на прошлой неделе над территорией Соединённых Штатов. Власти Поднебесной посчитали этот шаг Вашингтона «излишним», сообщает The Hill.
«Китай категорически не одобряет и протестует против нападения США на гражданское беспилотное воздушное судно. Применение силы США является явной чрезмерной реакцией и серьёзным нарушением международной практики», - сказано в заявлении МИД Китая.
Ведомство заявило, что Китай оставляет за собой право «в дальнейшем реагировать в соответствии с необходимостью», сообщает RT.
В США военные сбили аэростат над побережьем Южной Каролины. По официальной информации, американские пытаются заполучить обломки аппарата и якобы имеющуюся там «разведывательную информацию», пишет The Hill.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
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