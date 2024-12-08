В ходе боевых действий украинская сторона потеряла до 190 военнослужащих, а также несколько единиц военной техники, включая 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», бронемашины MaxxPro и 155-мм САУ Paladin. Был уничтожен и склад с горючим.

На харьковском направлении подразделения группировки «Север» атаковали позиции бригады территориальной обороны и пограничного отряда ВСУ. Бои развернулись в районах Тихого, Волчанска и Казачьей Лопани. По данным Минобороны, украинские силы потеряли до 40 человек личного состава, автомобиль и две гаубицы Д-30.

Более выгодные рубежи заняли подразделения группировок войск «Запад». Подразделения «Южной» группировки свое тактическое положение улучшили.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль село Пустынка в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

