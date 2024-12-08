Военные России освободили Благодатное в ДНР

Вооруженные силы России провели очередную успешную операцию на территории Донецкой народной республики. По данным Министерства обороны РФ, под контроль российских войск перешел населенный пункт Благодатное, также известный как совхоз Октябрь, пишет «Интерфакс».

Как пояснили в оборонном ведомстве, штурмовые подразделения группировки «Восток» также нанесли поражение силам ВСУ и двум бригадам территориальной обороны в районах Константинополя, Времевки, Нескучного и Богатыря.

ВС России освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

В ходе боевых действий украинская сторона потеряла до 190 военнослужащих, а также несколько единиц военной техники, включая 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», бронемашины MaxxPro и 155-мм САУ Paladin. Был уничтожен и склад с горючим.

На харьковском направлении подразделения группировки «Север» атаковали позиции бригады территориальной обороны и пограничного отряда ВСУ. Бои развернулись в районах Тихого, Волчанска и Казачьей Лопани. По данным Минобороны, украинские силы потеряли до 40 человек личного состава, автомобиль и две гаубицы Д-30.

Более выгодные рубежи заняли подразделения группировок войск «Запад». Подразделения «Южной» группировки свое тактическое положение улучшили.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль село Пустынка в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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