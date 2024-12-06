ВС России освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль село Пустынка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

ВС России освободили два населенных пункта в Запорожье и ДНР

Как отметили в ведомстве, населенный пункт освободила группировка войск «Центр».

Кроме того, подразделениям группировки «Восток» удалось взять под контроль село Сухие Ялы.

Ранее армия России освободила населенный пункт Романовка в ДНР, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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