ВС России освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
6 декабря 202412:39
Вооруженные силы России взяли под контроль село Пустынка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, населенный пункт освободила группировка войск «Центр».
Кроме того, подразделениям группировки «Восток» удалось взять под контроль село Сухие Ялы.
Ранее армия России освободила населенный пункт Романовка в ДНР, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru