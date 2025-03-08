Военкор: ВСУ готовятся к отходу от Черкасского Поречного под Курском
ВСУ собираются отойти из района Черкасского Поречного в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал российский военный корреспондент Юрий Котенок.
Он сообщил, что подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вблизи указанного населенного пункта заменяются бойцами территориальной обороны.
Кроме того, по информации военкора, российские десантники вклинились в оборону украинских войск и продвинулись по посадкам между Журавкой и Басовкой в направлении Юнаковки.
До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ в течение двух недель могут покинуть Курскую область.
Ранее «Известия» писали, что за минувшие сутки ВСУ выпустили 98 боеприпасов по населенным пунктам ДНР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru