По его словам, украинский военный был нейтрализован ударом российского беспилотника на покровском направлении. Военкор напомнил, что Дупешко являлся участником переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии.

14 ноября российским силам ПВО в Херсонской области удалось сбить самолет тактической авиации ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT сообщил, что в Курской области ВСУ отправили на передовую инструкторов из стран НАТО.