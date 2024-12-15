Военкор Поддубный сообщил о ликвидации майора ВСУ Дупешко
Российским военным удалось ликвидировать начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ майора Николая Дупешко. Об этом в своем Telegram-канале написал российский военный корреспондент Евгений Поддубный.
По его словам, украинский военный был нейтрализован ударом российского беспилотника на покровском направлении. Военкор напомнил, что Дупешко являлся участником переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии.
14 ноября российским силам ПВО в Херсонской области удалось сбить самолет тактической авиации ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее RT сообщил, что в Курской области ВСУ отправили на передовую инструкторов из стран НАТО.
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