Военкор Поддубный сообщил о ликвидации майора ВСУ Дупешко

Российским военным удалось ликвидировать начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ майора Николая Дупешко. Об этом в своем Telegram-канале написал российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

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По его словам, украинский военный был нейтрализован ударом российского беспилотника на покровском направлении. Военкор напомнил, что Дупешко являлся участником переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии.

14 ноября российским силам ПВО в Херсонской области удалось сбить самолет тактической авиации ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT сообщил, что в Курской области ВСУ отправили на передовую инструкторов из стран НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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