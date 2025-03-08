Военкор Поддубный: Армия РФ начала наступление на Суджу
В Курской области армия России начала наступление непосредственно на населенный пункт Суджа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный.
«В финальную стадию переходит операция по освобождению Курской области», - написал он.
До этого представители силовых структур рассказали, что на юге Суджанского района российские войска вступили в бой с элитными штурмовыми подразделениями ВСУ в лесных массивах.
7 марта ряд военных корреспондентов объявил, что ВС России смогли прорвать фронт в районе государственной границы в Курской области. Отмечалось, что за несколько дней российские войска продвинулись более чем на пять километров.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ готовятся к отходу от Черкасского Поречного под Курском, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Рособоронэкспорт» поставит Индии двигатели на $248 миллионов для ремоторизации танков
- T-Data: Российские туристы чаще всего страдают от насекомых и нападения обезьян
- Экс-футболист сборной РФ Панов признался в разбое и грабежах
- Военкор: Армия РФ выбила ВСУ из Константинополя ДНР
- Минобороны: В Курской области ВС РФ освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
- СМИ: Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля
- СМИ: Юморист Петросян попал в реанимацию в Москве
- Военкор Поддубный: Армия РФ начала наступление на Суджу
- СМИ: У жены экс-гендиректора КРКО Лукина нашли BMW X6 с номером 777
- СМИ: ВСУ разыскивают Дорна, Потапа, Artik и других украинских артистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru