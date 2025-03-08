Военкор Поддубный: Армия РФ начала наступление на Суджу

До этого представители силовых структур рассказали, что на юге Суджанского района российские войска вступили в бой с элитными штурмовыми подразделениями ВСУ в лесных массивах.

7 марта ряд военных корреспондентов объявил, что ВС России смогли прорвать фронт в районе государственной границы в Курской области. Отмечалось, что за несколько дней российские войска продвинулись более чем на пять километров.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ готовятся к отходу от Черкасского Поречного под Курском, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».