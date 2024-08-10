Военкор Коц: ВСУ сменили тактику в Курской области

В Курской области ВСУ отказались от боев в Судже и Коренево, перейдя к маневренным действиям. Об этом в своем Telegram-канале написал российский военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, украинские военные попытались обойти боевые действия с флангов, поменяв свою тактику в российском регионе. При этом Коц подчеркнул, что подразделения ВСУ действуют малыми маневренными группами, а основные силы за ними пока не идут.

Военкор также рассказал, что в Коренево сейчас нет украинских военных, но они пытаются проникнуть на трассу, ведущую из Курска в Рыльск.

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6 августа ВСУ проникли на территорию России, попытавшись пройти вглубь Курской области. В регионе начались бои. 10 августа в Минобороны России сообщили, что ВС РФ предотвратили попытки прорыва мобильных групп украинских Вооруженных сил вглубь российской территории.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои с ВСУ в Курской области.

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP / TASS
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