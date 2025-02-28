Военкор Коц обратил внимание на «тишину» после переговоров РФ и США в Стамбуле

Военкор Александр Коц указал на «тишину» после переговоров делегаций России и США в Стамбуле, сообщает RT.

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По его словам, переговоры продлились продолжительное время, однако никаких заявлений после них не последовало.

«Серьёзные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», — заявил военкор.

Встреча продолжалась более шести часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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