Военкор Коц обратил внимание на «тишину» после переговоров РФ и США в Стамбуле

По его словам, переговоры продлились продолжительное время, однако никаких заявлений после них не последовало.

«Серьёзные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», — заявил военкор.

Встреча продолжалась более шести часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

