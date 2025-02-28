Военкор Коц обратил внимание на «тишину» после переговоров РФ и США в Стамбуле
28 февраля 202505:19
Военкор Александр Коц указал на «тишину» после переговоров делегаций России и США в Стамбуле, сообщает RT.
По его словам, переговоры продлились продолжительное время, однако никаких заявлений после них не последовало.
«Серьёзные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», — заявил военкор.
Встреча продолжалась более шести часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военкор Коц обратил внимание на «тишину» после переговоров РФ и США в Стамбуле
- СМИ: Объемы запасов редкоземельных металлов Украины значительно преувеличены
- Минфин США: Соглашение с Киевом по добыче ископаемых согласовано
- СМИ: Актер Хэкмен с супругой могли отравиться угарным газом
- Украину предупредили о бунте
- Стармер: Лондон может использовать самолеты для урегулирования на Украине
- Перед визитом Зеленского в США Трамп заявил, что уважает его
- КНДР запустила крылатую ракету для проверки сил ядерного сдерживания
- Стармер: Великобритания предоставит Киеву больше помощи, чем когда-либо
- Трамп считает, что украинское урегулирование произойдет скоро или никогда
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru