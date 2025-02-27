Переговоры РФ и США в Стамбуле продлились более шести часов
27 февраля 202516:30
Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что встреча продолжалась более шести часов.
«Никаких заявлений для прессы после переговоров не последовало», - говорится в сообщении.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по итогам встречи в Стамбуле «будет понятно, насколько стороны могут двигаться быстро и эффективно», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru