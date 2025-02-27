Переговоры РФ и США в Стамбуле продлились более шести часов

Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вселяют надежды»: Путин оценил первые контакты с администрацией Трампа

Отмечается, что встреча продолжалась более шести часов.

«Никаких заявлений для прессы после переговоров не последовало», - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по итогам встречи в Стамбуле «будет понятно, насколько стороны могут двигаться быстро и эффективно», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПереговорыТурцияСШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры