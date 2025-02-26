Госдеп: Переговоры России и США в Стамбуле не будут касаться политики
Переговоры представителей России и США, которые состоятся в четверг в Стамбуле, будут посвящены «операционным вопросам» работы дипмиссий, сообщили в Госдепартаменте США.
В ведомстве уточнили, что стороны не будут обсуждать политические темы, вопросы безопасности, а также урегулирование конфликта на Украине.
Госдеп также отметил, что продуктивность встречи проявится быстро: либо обсуждаемые вопросы удастся решить, либо нет.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ходе переговоров планируется обсудить устранение препятствий для нормальной работы посольств и консульств, что может способствовать улучшению двусторонних отношений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru