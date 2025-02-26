Госдеп: Переговоры России и США в Стамбуле не будут касаться политики

Переговоры представителей России и США, которые состоятся в четверг в Стамбуле, будут посвящены «операционным вопросам» работы дипмиссий, сообщили в Госдепартаменте США.

В ведомстве уточнили, что стороны не будут обсуждать политические темы, вопросы безопасности, а также урегулирование конфликта на Украине.