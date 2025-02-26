Госдеп: Переговоры России и США в Стамбуле не будут касаться политики

Переговоры представителей России и США, которые состоятся в четверг в Стамбуле, будут посвящены «операционным вопросам» работы дипмиссий, сообщили в Госдепартаменте США.

В ведомстве уточнили, что стороны не будут обсуждать политические темы, вопросы безопасности, а также урегулирование конфликта на Украине.

Россия и США проведут переговоры в Стамбуле 27 февраля

Госдеп также отметил, что продуктивность встречи проявится быстро: либо обсуждаемые вопросы удастся решить, либо нет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ходе переговоров планируется обсудить устранение препятствий для нормальной работы посольств и консульств, что может способствовать улучшению двусторонних отношений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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