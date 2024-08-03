Военкор Андрица: ВСУ укрепляют свои дроны плитами

ВСУ начали укреплять свои дроны плитами. Об этом в интервью военному корреспонденту RT Владу Андрице рассказал российский штурмовик с позывным «Стриж».

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По его словам, украинские солдаты делают это для защиты от стрелкового оружия. «Стриж» заметил, что попасть по беспилотнику из винтовки действительно сложно даже при отсутствии плиты. Однако, ВС России продолжают уничтожать украинские БПЛА с помощью собственных FPV-дронов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские военные освободили населенный пункт Ленинское в ДНР.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеБеспилотникиВСУДроны

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