Военэксперт рассказал, какие области Украины могут занять польские войска
Польские войска займут только Западную Украину, заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, сообщает NEWS.ru.
Эксперт отметил, что на прямое столкновение с Вооруженными силами России они не решатся, но не исключил усиления наемнических батальонов на линии боевого соприкосновения. Таким образом он прокомментировал заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о вероятном прямом вмешательстве Польши и стран Балтии в конфликт на Украине.
«Западную Украину Польша считает своей территорией — Львов, Ровно, Ивано-Франковск и прочие регионы. Польша вряд ли решится вступить с нами в бой напрямую на линии боевого соприкосновения, хотя может усилить отряды наемников, которые, учитывая идущую кровавую разборку, не особо хотят с нами связываться», — добавил Суконкин.
Он также допустил, что ВС РФ продолжат наносить удары по объектам ВСУ на Западе Украины, если Польша отправит туда свои войска.
«Если поляки решатся, то сделают очень неразумный шаг. Военные объекты ВСУ уничтожаться не перестанут, туда продолжат прилетать крылатые ракеты, уверен в этом. А Варшаве придется объяснить своим гражданам, за что гибнут их военные. Но на нас они не нападут, так как это грозит ядерным ответом», — пояснил Суконкин.
Ранее Guardian писала, что экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает возможным отправку войск альянса на Украину, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru