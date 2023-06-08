«Будем начеку»: Генерал Заварзин назвал опасными слухи об отправке войск НАТО на Украину
Решение военного альянса ввести своих солдат на Украину будет чревато последствиями, заявил НСН Виктор Заварзин.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин в разговоре с НСН призвал военное руководство страны быть начеку после заявлений бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о возможной отправке солдат военного блока на Украину.
Экс-генсек НАТО Андерс Фон Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса могут отправить войска на Украину. Об этом он заявил в интервью The Guardian. По его словам, в случае, если военный блок не сможет прийти к ясному пути продвижения Украины вперед, то вполне вероятно, что некоторые страны - Польша и страны Балтии - «примут меры в индивидуальном порядке».
«Дури-то у них много. Если хотят ввязаться по полной схеме, то конечно... Расмуссен – неофициальное лицо, я его хорошо знаю. Они [члены НАТО] сейчас цепляются за каждую соломинку. Все виды вооружения даем Зеленскому … Бешеные поляки, румыны. [Канцлер ФРГ Олаф. - прим. НСН] Шольц дает полудурные установки. Мы должны быть начеку. Но это будет чревато. Это очень опасно. Поэтому я думаю, что у них трезвости ума еще хватит. Какие войска они будут вводить? Это миротворческий контингент? Мы категорически против, это однозначно», - сказал Заварзин.
Ранее член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал цель ночного наступления ВСУ на Запорожье.
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