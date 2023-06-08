«Будем начеку»: Генерал Заварзин назвал опасными слухи об отправке войск НАТО на Украину

Экс-генсек НАТО Андерс Фон Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса могут отправить войска на Украину. Об этом он заявил в интервью The Guardian. По его словам, в случае, если военный блок не сможет прийти к ясному пути продвижения Украины вперед, то вполне вероятно, что некоторые страны - Польша и страны Балтии - «примут меры в индивидуальном порядке».

«Дури-то у них много. Если хотят ввязаться по полной схеме, то конечно... Расмуссен – неофициальное лицо, я его хорошо знаю. Они [члены НАТО] сейчас цепляются за каждую соломинку. Все виды вооружения даем Зеленскому … Бешеные поляки, румыны. [Канцлер ФРГ Олаф. - прим. НСН] Шольц дает полудурные установки. Мы должны быть начеку. Но это будет чревато. Это очень опасно. Поэтому я думаю, что у них трезвости ума еще хватит. Какие войска они будут вводить? Это миротворческий контингент? Мы категорически против, это однозначно», - сказал Заварзин.

Ранее член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал цель ночного наступления ВСУ на Запорожье.

