Во Владивостоке началась встреча Путина и Ким Чен Ына

Ранее в Кремле сообщили, что переговоры на высшем уровне продлятся около четырех часов. На общение с глазу на глаз между президентом РФ и лидером КНДР будет отведено около часа, а затем к встрече присоеднятся делегации двух стран.

Ранее заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов рассказал НСН, о чем будут разговаривать Путин и Ким Чен Ын.

