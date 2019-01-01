Во Владивостоке началась встреча Путина и Ким Чен Ына
Российский президент Владимир Путин встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Встреча произошла на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, который расположен на острове Русский, сообщает RT.
Ранее в Кремле сообщили, что переговоры на высшем уровне продлятся около четырех часов. На общение с глазу на глаз между президентом РФ и лидером КНДР будет отведено около часа, а затем к встрече присоеднятся делегации двух стран.
Ранее заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов рассказал НСН, о чем будут разговаривать Путин и Ким Чен Ын.
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