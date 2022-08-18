СМИ: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным

По данным СМИ, турецкий президент выступит с таким предложением в ходе своего визита во Львов.

В свою очередь, канал CNN Turk сообщает, что Путин и Зеленский могут провести встречу, в ходе которой обсудят и определят «дорожную карту» по Украине.

В четверг Эрдоган, Зеленский, а также генсек ООН Антониу Гутерреш проведут во Львове трехстороннюю встречу, напоминает РИА ФАН.

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович допустил, что во время переговоров собеседники могут попытаться убедить украинского президента прекратить огонь и отказаться от попыток вернуть под контроль Киева южные регионы Украины. По словам Арестовича, Зеленский откажется от любых мирных инициатив, отмечает телеканал «360».

