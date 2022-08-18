СМИ: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал A Haber, ссылаясь на дипломатические источники.
По данным СМИ, турецкий президент выступит с таким предложением в ходе своего визита во Львов.
В свою очередь, канал CNN Turk сообщает, что Путин и Зеленский могут провести встречу, в ходе которой обсудят и определят «дорожную карту» по Украине.
В четверг Эрдоган, Зеленский, а также генсек ООН Антониу Гутерреш проведут во Львове трехстороннюю встречу, напоминает РИА ФАН.
Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович допустил, что во время переговоров собеседники могут попытаться убедить украинского президента прекратить огонь и отказаться от попыток вернуть под контроль Киева южные регионы Украины. По словам Арестовича, Зеленский откажется от любых мирных инициатив, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- «Призовите своих недоумков к ответу»: Медведев дал совет европейцам для восстановления сотрудничества с Россией
- Роспотребнадзор посоветовал москвичам ограничить прогулки из-за запаха гари
- СМИ: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным
- Аналитик заявила о снижении спроса на доллар в августе
- Минобороны РФ предупредило о готовящейся Киевом провокации на Запорожской АЭС
- Гарь и дым еще двое суток будут заполнять Москву
- Работавшего на ВСУ наводчика задержали в Херсонской области
- В США заявили о «странном уважении» Индии к России
- Российские магазины задумались о продаже просроченных продуктов для удобрений
- СМИ: Запад не предлагает новых антироссийских санкций из-за опасения низкой поддержки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru