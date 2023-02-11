Во Франции заявили об угрозе третьей мировой войны из-за Зеленского и ЕС

Ранее Зеленский посетил Великобританию и Францию, а также принял участие в саммите ЕС в Брюсселе. Во время зарубежных поездок украинский президент призывал увеличить военную помощь Киеву и предоставить украинским военным истребители.

«На этой неделе Зеленский и ЕС устроили безответственный цирк», — написал Филиппо в Twitter, комментируя турне Зеленского.

По словам французского политика, подобные визиты потенциально ведут к мировой войне.

