Во Франции заявили об угрозе третьей мировой войны из-за Зеленского и ЕС
Действия президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза представляют угрозу третьей мировой войны. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Ранее Зеленский посетил Великобританию и Францию, а также принял участие в саммите ЕС в Брюсселе. Во время зарубежных поездок украинский президент призывал увеличить военную помощь Киеву и предоставить украинским военным истребители.
«На этой неделе Зеленский и ЕС устроили безответственный цирк», — написал Филиппо в Twitter, комментируя турне Зеленского.
По словам французского политика, подобные визиты потенциально ведут к мировой войне.
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