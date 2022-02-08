Во Франции заявили о независимой от США позиции Европы по Украине
У Европы независимая от США позиция по украинскому кризису, целю ЕС является диалог, а не угрозы. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, необходимо четко сказать «нашим американским союзникам, что у нас разные интересы в этом кризисе».
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент США Джо Байден любыми способами хочет помешать переговорам России с Германией и Францией о безопасности в Европе.
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