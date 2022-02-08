Во Франции заявили о независимой от США позиции Европы по Украине

По его словам, необходимо четко сказать «нашим американским союзникам, что у нас разные интересы в этом кризисе».

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент США Джо Байден любыми способами хочет помешать переговорам России с Германией и Францией о безопасности в Европе.

