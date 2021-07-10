Регулятор ЕС сообщил о новых побочных эффектах вакцин Pfizer и Moderna
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) обновило рекомендации по побочным эффектам от вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщает РИА Новости.
Как отмечается в отчете комитета по безопасности ЕМА, в редких случаях применение препаратов могут привести к миокардиту и перикардиту. Заболевания рекомендовано внести в перечень побочных эффектов.
Так, у привитых в Евросоюзе вакциной Pfizer выявили 145 случаев миокардита и 138 — перикардита. В странах сообщества было использовано около 177 млн доз препарата.
Среди вакцинированных препаратом Moderna выявили по 19 случаев заболеваний. Прививку этим препаратом получили около 2 млн человек.
Ранее в США к сопроводительной документации вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna добавили предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита. По данным американского фармрегулятора FDA, на 300 млн доз препаратов зарегистрировали около 1200 случаев сердечных заболеваний.
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