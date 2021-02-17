Во Франции проект о защите «республиканских ценностей» принят Нацсобранием
Национальное собрание Франции, нижняя палата парламента, в пером чтении приняла законопроект о защите республиканских ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, законопроект поддержали 347 депутатов, против выступил 151. Верхняя палата французского парламента, Сенат, также должен будет рассмотреть документ, который уже вызвал общественный резонанс.
В 70 статьях закона описано уголовное наказание за угрозы или нападение на "избранное должностное лицо", а также предусмотрены меры по борьбе с разжиганием ненависти в интернете. Это наказание предложили ввести после убийства учителя истории и географии Самюэля Пати, который подвергался травле в интернете.
Также документ предполагает усиление контроля за религиозными организациями, им придется декларировать зарубежные пожертвования, чья сумма превышает десять тысяч евро. Согласно законопроекту, во Франции предлагают ужесточить борьбу с полигамией и запрещают "сертификаты девственности". Врачу грозит год тюремного заключения за выдачу таких сертификатов.
Кроме того, документ предполагает, что с 2022 года родители должны будут добиваться разрешения на домашнее обучение. Его будут выдавать только в тех случаях, если ребенок не может лично посещать школу из-за состояния здоровья.
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