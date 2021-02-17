Во Франции проект о защите «республиканских ценностей» принят Нацсобранием

В 70 статьях закона описано уголовное наказание за угрозы или нападение на "избранное должностное лицо", а также предусмотрены меры по борьбе с разжиганием ненависти в интернете. Это наказание предложили ввести после убийства учителя истории и географии Самюэля Пати, который подвергался травле в интернете.

Также документ предполагает усиление контроля за религиозными организациями, им придется декларировать зарубежные пожертвования, чья сумма превышает десять тысяч евро. Согласно законопроекту, во Франции предлагают ужесточить борьбу с полигамией и запрещают "сертификаты девственности". Врачу грозит год тюремного заключения за выдачу таких сертификатов.

Кроме того, документ предполагает, что с 2022 года родители должны будут добиваться разрешения на домашнее обучение. Его будут выдавать только в тех случаях, если ребенок не может лично посещать школу из-за состояния здоровья.

