Европа в заложниках. В Берлине заявили о европейском диктате Польши

«Двадцать лет назад Россия и Евросоюз очень быстро сближались, шли очень конструктивные переговоры об общеевропейском экономическом пространстве, поднимался вопрос коллективной безопасности от Лиссабона до Владивостока. Однако затем произошло расширение ЕС на восток и в него вошли бывшие страны-сателлиты СССР. Там тоже не все против России – я думаю, Чехия, Болгария и Венгрия хотят развивать хорошие отношения с ней. Но поляки и страны Прибалтики вместе с Америкой и Великобританией, которые нацелены на выталкивание России из Европы, просто взяли в заложники старые западные страны, такие как Германия, Франция, Италия, страны Бенилюкс. Эти новые члены ЕС требуют абсолютного отвержения России из-за коммунизма, их негативного опыта общения с Россией в прошлом, мнимой российской агрессии. Поэтому старые европейские страны, такие как Германия и Франция, достаточно ограничены в своих возможностях сделать рывок в сторону России», - пояснил политолог.

С другой стороны, сама Россия тоже не готова слушать нравоучения от европейцев, отмечает Рар.

«Фактической почвы для плодотворного политического диалога становится все меньше и меньше, так как Евросоюз требует, чтобы эти переговоры шли в русле либеральных ценностей и чтобы Россия признавала свои недостатки в развитии демократии. Евросоюз уже 10 лет заявляет, что главное условие для партнёрства с Россией – ее ориентация на демократический курс и западные ценности. Для России такой подход стал неприемлем, и это новое. Раньше в России считали это риторическими фигурами речи. Сейчас же Россия поняла, что эти условия демократизации Европа ставит во главу угла и не хочет вести переговоры только в рамках экономических интересов. Теперь Россия хочет дать понять, что она не будет вести разговоры на уровне этих ценностей и не будет сидеть на школьной скамье и слушать великого учителя ее демократии», - описал ситуацию политолог.

При этом в экономическом плане отношения будут продолжаться, от этого никто не будет отказываться, считает Рар. «В конце концов, ЕС – главный экономический партнер России. Так что политический диалог с ЕС будет приостанавливаться, пока Европа не пойдет на переговоры на основе интересов, но в экономическом плане все будет развиваться достаточно конструктивно, как и раньше», - уверен политолог.

Говоря о ситуации на Украине в 2014 году, которая стала триггером ухудшения отношений с Евросоюзом, Рар признал, что в рамках международного права Лавров правильно оценивает ситуацию.

«По международному праву тут Лавров прав и Запад частично его нарушил и проспал ситуацию, дал себя использовать оппонентами Януковича, которые совершили госпереворот. Многие видят эту ситуацию как позорную страницу истории Европы. Но европейские элиты так не считают. Они полагают, что выше международного права стоит свобода людей. Люди провели революцию за свободу, против гнета пророссийского президента Януковича и потому Запад их поддерживал. С моральной точки зрения и с юридической эти ситуации выглядят по-разному. Европа предпочитает здесь смотреть с точки зрения морали. По ней, украинская оппозиция в 2014 году была за хорошее, а сторонники Януковича – за плохое», - пояснил политолог.

По его словам, именно этим расхождением в системе оценок событий и обусловлено ухудшение отношений России и ЕС, так как Европа считает себя в моральном праве учить Россию демократии, а Россия настаивает на соблюдении юридических норм при выстраивании межгосударственных отношений.

Ранее Рар рассказал НСН, что разрядка в отношениях между Европой и Россией наступит тогда, когда в Европе сменится элита, или в ЕС перестанут смотреть на критерий развитости демократии при выстраивании отношений с другими государствами, что позволит по-новому взглянуть на связи с Китаем, Бразилией, Турцией и Россией.





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