Во Франции призвали Зеленского к разделу Украины

В среду украинская сторона после очередной волны ударов по объектам инфраструктуры запросила срочное заседание Совбеза ООН. Зеленский выступил на мероприятии по видеосвязи, пишет РИА ФАН. Украинский президент призвал ООН осудить «энергетический террор», пригласил экспертов организации посетить объекты критически важной инфраструктуры Украины и оценить их состояние, отмечает Ura.ru. Также политик попросил Запад предоставить Киеву системы ПВО.

В комментариях к соответствующему материалу читатели Le Figaro жестко отреагировали на заявления Зеленского. Пользователи отмечали, что президент Украины ведет страну «к катастрофе».

«Либо он соглашается на раздел Украины сейчас, либо он приведет к исчезновению независимой Украины», — написал юзер al core.

Кроме того, читатели французского издания указали, что гражданская инфраструктура в Донецке «подвергается нападениям уже 8 лет». Также комментаторы называли Зеленского «клоуном» и «сумасшедшим» и признавались в негативном отношении к политику, отмечая, что «все больше и больше французов придерживаются того же мнения».

