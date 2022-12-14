Французский политик поинтересовался, куда Киев тратит миллиарды западной помощи

Лидер французского движения «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал просьбу супруги Владимира Зеленского Елены передать украинцам французские генераторы. Об этом он написал в Twitter.

«А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?», - задался вопросом он.

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Ранее стало известно, что Рим направит Киеву €10 млн на помощь населению. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, выступая в сенате, сообщает La Repubblica.

Накануне Таяни заявил, что Украина может рассчитывать на итальянскую помощь в вопросе восстановления стратегической инфраструктуры, больниц, а также предоставления медицинской помощи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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