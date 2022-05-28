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Во Франции начали ставить прививки для профилактики распространения оспы обезьян

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По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 130 случаев заражения оспой обезьян, больше всего заболевших в Испании, Португалии, Великобритании.

Ранее Минздрав страны рекомендовал прививки людям, находившимся в контакте с зараженными.

Во Франции начали ставить первые прививки для профилактики распространения оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

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