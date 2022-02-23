Во Франции анонсировали публикацию санкций ЕС против РФ 23 февраля

Представительство Франции при Евросоюзе в своём Twitter объявило, что постоянные представители стран-членов ЕС согласовали все технические детали европейских санкций в отношении России.

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В сообщении говорится, что список рестрикций в отношении Москвы, за признание независимости самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, будет опубликован после 15:00 по местному времени (17:00 мск).

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, какие санкции будут введены против российских депутатов. По его словам, после введения ограничений российским чиновникам не будут доступны «шопинг в Милане, вечеринки в Сен-Тропе, бриллианты в Антверпене».

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ФОТО: РИА Новости
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