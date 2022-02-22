Великобритания объявила о заморозке активов банка «Россия»
Великобритания заморозила активы банка «Россия». Об этом на выступлении в Палате Общин заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, трансляция велась в официальном Twitter британского кабмина.
По словам Джонсона, признав самопровозглашённые Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики президент России Владимир Путин «нарушил суверенитет Украины и международное право», в связи с чем было принято решение о вводе санкций.
«Мы немедленно введём пакет санкций, направленных против экономических интересов России. Совершенно необходимо, чтобы завоевание европейской страны не увенчалось успехом, а Путин потерпел неудачу», - подчеркнул британский премьер.
Джонсон уточнил, что, кроме банка «Россия», Великобритания также вводит санкции против Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции и Индустриального сберегательного банка. Персональные рестрикции вводятся в отношении Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Ограничения подразумевают заморозку любых активов в Великобритании, будет запрещён въезд в страну, а британским физическим и юридическим лицам будет запрещено вести с ними какой-либо бизнес.
Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия не боится санкций из-за признания Луганской и Донецкой народных республик, сообщает RT.
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