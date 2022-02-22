Боррель о санкциях против депутатов РФ: никакого шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, какие санкции будут введены против российских депутатов.

В своем сообщении Боррель написал, что после введения санкций российским чиновникам не будут доступны «шопинг в Милане, вечеринки в Сен-Тропе, бриллианты в Антверпен». Он отметил, что эти санкции являются первым шагом и что страны ЕС будут оставаться едиными в своей позиции.

Через некоторое время Боррель удалил твит.









