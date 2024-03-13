Умер сын Шарля де Голля в возрасте 102 лет

Москва выделила грант столичному Фонду развития венчурного инвестирования Автозавод «Москвич» планирует найти второго восточного партнера Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в столице на 20% Каждый второй москвич получил доступ к электронной медицинской карте Московские школьники и студенты колледжей могут внести свой вклад в историю