Умер сын Шарля де Голля в возрасте 102 лет
13 марта 202410:34
Сын экс-президента Франции Шарля де Голля Филипп, французский адмирал в отставке и бывший сенатор, скончался в возрасте 102 лет.
Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на сына Филиппа Ива.
По его словам, его отец умер в ночь со вторника на среду в национальном учреждении для инвалидов, где находился на протяжении последних двух лет.
Ранее Пьер де Голль, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля, заявил, что хотел бы получить российское гражданство.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru