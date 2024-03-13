Умер сын Шарля де Голля в возрасте 102 лет

Сын экс-президента Франции Шарля де Голля Филипп, французский адмирал в отставке и бывший сенатор, скончался в возрасте 102 лет.

Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на сына Филиппа Ива.

«Спланированный заговор»: Внук Шарля де Голля обвинил США в экономическом кризисе

По его словам, его отец умер в ночь со вторника на среду в национальном учреждении для инвалидов, где находился на протяжении последних двух лет.

Ранее Пьер де Голль, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля, заявил, что хотел бы получить российское гражданство.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Франция

Горячие новости

Все новости

партнеры