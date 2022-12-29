В Совете Федерации обвинили западные страны в «обнулении истории»
Западные державы обнуляют историю. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
Политик подверг критике президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, заявившего о том, что спецоперацией на Украине Россия уничтожила мечту Михаила Горбачева об «общеевропейском доме». Пушков заявил, что Запад сам виноват в гибели этой идеи.
Член Совета Федерации отметил, что Запад приступил к разрушению «общеевропейского дома» уже в 1994-1995 годах, когда принял решение расширять Североатлантический альянс в сторону России.
По его словам, окончательно идею Горбачева добили бомбежки Белграда и отделение Косово от Сербии.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у России есть собственная «формула мира», поэтому она не пойдет на условия украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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