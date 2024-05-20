В Израиле отвергли возможность злорадства по поводу гибели президента Ирана
В Израиле не собираются злорадствовать в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси, однако и «лить слезы» из-за этого трагического случая никто не станет. Так оценил настроения в обществе еврейского государства заместитель спикера кнессета (однопалатного парламента) страны Евгений Сова.
Как отметил израильский политик в комментарии NEWS.ru, режим аятолл в Исламской республике не изменит своего отношения вражды к Израилю, независимо от того, кто станет новым президентом или возглавит министерство иностранных дел.
Вертолёт, на борту которого находился Ибрахим Раиси, потерпел крушение 19 мая – иранская делегация возвращалась после визита в Азербайджан. Вместе с президентом погибли еще несколько чиновников, включая главу МИД Хосейна Амира Абдоллахияна.
Тела всех погибших уже опознаны. Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», похороны Раиси и сопровождавших его лиц назначены на 21 мая. Траурная церемония пройдёт в городе Тебриз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru