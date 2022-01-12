Внеочередное заседание Совета глав Минобороны ОДКБ пройдет в четверг

По словам Зайнетдинова, повесткой заседания станет миротворческая операция в Казахстане, в которой приняли участие военные из РФ и Белоруссии.

«Главы оборонных ведомств государств-членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Казахстане», - передает слова пресс-секретаря ОДКБ РИА Новости.

Зайнетдинов анонсировал присутствие на заседании главы Объединенного штаба ОДКБ генерала-полковника Анатолия Сидорова, а также и заместителя генерального секретаря организации Тахира Хайрулоева.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал события в Казахстане тревожным звонком для страны и Владимира Путина. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он напомнил о том, что российским властям стоит внимательнее приглядываться к событиям происходящим на постсоветском пространстве.

