Внеочередное заседание Совета глав Минобороны ОДКБ пройдет в четверг
Внеочередное заседание Cовета министров обороны стран ОДКБ пройдет в четверг, 13 января. Об этом сообщает пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
По словам Зайнетдинова, повесткой заседания станет миротворческая операция в Казахстане, в которой приняли участие военные из РФ и Белоруссии.
«Главы оборонных ведомств государств-членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Казахстане», - передает слова пресс-секретаря ОДКБ РИА Новости.
Зайнетдинов анонсировал присутствие на заседании главы Объединенного штаба ОДКБ генерала-полковника Анатолия Сидорова, а также и заместителя генерального секретаря организации Тахира Хайрулоева.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал события в Казахстане тревожным звонком для страны и Владимира Путина. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он напомнил о том, что российским властям стоит внимательнее приглядываться к событиям происходящим на постсоветском пространстве.
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