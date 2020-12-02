Власти Японии раскритиковали размещение расчетов ЗРС С-300 на Курилах

Правительство Японии выразило протест в связи с размещением расчетов зенитной ракетной системы С-300В4 на Курильских островах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Японии.

Представители японского МИД отметили, что постоянно собирают информацию о действиях российских военных на пограничных территориях и выразили МИД РФ протест, заявив, что такие действия не совместимы с позицией Японии по принадлежности островов и связаны с укреплением военного потенциала России в регионе.

Минобороны РФ 1 декабря объявило о вступлении на боевое дежурство на островах Кулильской гряды систем противовоздушной обороны С-300В4 для прикрытия важных объектов от ударов баллистических средств воздушного нападения.

На Курилах установлена система ПВО большой дальности

Южная часть Курил перешла под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность островов. Российская сторона в ответ неоднократно заявляла о своем суверенитете над островами, закрепленном международными договорами.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:ПВОМИД РФМинобороныЯпонияТокиоКурилы
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