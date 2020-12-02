Власти Японии раскритиковали размещение расчетов ЗРС С-300 на Курилах

Правительство Японии выразило протест в связи с размещением расчетов зенитной ракетной системы С-300В4 на Курильских островах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Японии.

Представители японского МИД отметили, что постоянно собирают информацию о действиях российских военных на пограничных территориях и выразили МИД РФ протест, заявив, что такие действия не совместимы с позицией Японии по принадлежности островов и связаны с укреплением военного потенциала России в регионе.

Минобороны РФ 1 декабря объявило о вступлении на боевое дежурство на островах Кулильской гряды систем противовоздушной обороны С-300В4 для прикрытия важных объектов от ударов баллистических средств воздушного нападения.