На Курилах установлена система ПВО большой дальности

Военные не уточнили, на каком именно острове Курильской гряды установлена система ПВО.

С-300В4 - комплекс на гусеничном ходу, сообщает «Интрефакс». Комплекс призван защищать войска при оборонительных и наступательных операциях, он также осуществляет противовоздушную и противоракетную оборону войсковых объектов.

Ранее сообщалось, что оборона Курильских островов будет усилена «ракетными» танками Т-72Б3. Это одна из наиболее современных машин в арсенале Вооруженных сил РФ, пишут «Известия». Предполагается, что они надежно прикроют побережье Курил: танки способны не только уничтожать десант противника, но и топить его малые корабли.

