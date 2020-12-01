На Курилах установлена система ПВО большой дальности
Россия разместила на Курильских островах систему противовоздушной обороны (ПВО) С-300В4. Об этом сообщил Восточный военный округ (ВВО).
Отмечается, что накануне готовность к заступлению на боевое дежурство проверил командующий войсками ВВО Геннадий Жидко. Он высоко оценил слаженность работы расчетов в ходе тренировки по отработке действий в случае нарушения воздушного пространства РФ.
Военные не уточнили, на каком именно острове Курильской гряды установлена система ПВО.
С-300В4 - комплекс на гусеничном ходу, сообщает «Интрефакс». Комплекс призван защищать войска при оборонительных и наступательных операциях, он также осуществляет противовоздушную и противоракетную оборону войсковых объектов.
Ранее сообщалось, что оборона Курильских островов будет усилена «ракетными» танками Т-72Б3. Это одна из наиболее современных машин в арсенале Вооруженных сил РФ, пишут «Известия». Предполагается, что они надежно прикроют побережье Курил: танки способны не только уничтожать десант противника, но и топить его малые корабли.
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