Власти Украины сняли с производителей вакцин ответственность за последствия
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от ответственности за побочные эффекты производителей вакцин от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса президента.
Ранее документ был зарегистрирован в Раде и поддержан правительством страны. По данным агентства, законопроект был составлен на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В пояснении к закону отмечается, что это необходимо для соблюдения Украиной обязательств в рамках вакцинационной кампании COVAX. По данной программе Украина получила первые 500 млн доз препарата AstraZeneca.
Закон будет действовать четыре года. Он вступает в силу после официальной публикации.
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