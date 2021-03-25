Власти Украины сняли с производителей вакцин ответственность за последствия

Ранее документ был зарегистрирован в Раде и поддержан правительством страны. По данным агентства, законопроект был составлен на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В пояснении к закону отмечается, что это необходимо для соблюдения Украиной обязательств в рамках вакцинационной кампании COVAX. По данной программе Украина получила первые 500 млн доз препарата AstraZeneca.



Закон будет действовать четыре года. Он вступает в силу после официальной публикации.