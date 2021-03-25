Власти Украины сняли с производителей вакцин ответственность за последствия

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от ответственности за побочные эффекты производителей вакцин от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Кравчук рассказал о самочувствии после прививки AstraZeneca

Ранее документ был зарегистрирован в Раде и поддержан правительством страны. По данным агентства, законопроект был составлен на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В пояснении к закону отмечается, что это необходимо для соблюдения Украиной обязательств в рамках вакцинационной кампании COVAX. По данной программе Украина получила первые 500 млн доз препарата AstraZeneca.

Закон будет действовать четыре года. Он вступает в силу после официальной публикации.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ВакцинацияПандемияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры