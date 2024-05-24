Власти Украины продлили санкции против российских телеканалов и СМИ

Речь идёт о телеканалах «Звезда», РЕН ТВ, ОТР, «Первый канал» и «НТВ-Плюс», телерадиокомпании «Ялта» и «Крым». Также в «чёрный» список попали газета «Московский комсомолец», МИЦ «Известия», «Крымская газета» и другие.

Всего санкции продлены в отношении 69 юридических лиц.

Ранее в Армении заблокировали трансляцию авторских передач российского телеведущего Владимира Соловьёва «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» из-за зафиксированных «постоянных нарушений», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

