Власти Украины продлили санкции против российских телеканалов и СМИ
Власти Украине продлили на 10 лет санкции против российских телеканалов и СМИ. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.
Речь идёт о телеканалах «Звезда», РЕН ТВ, ОТР, «Первый канал» и «НТВ-Плюс», телерадиокомпании «Ялта» и «Крым». Также в «чёрный» список попали газета «Московский комсомолец», МИЦ «Известия», «Крымская газета» и другие.
Всего санкции продлены в отношении 69 юридических лиц.
Ранее в Армении заблокировали трансляцию авторских передач российского телеведущего Владимира Соловьёва «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» из-за зафиксированных «постоянных нарушений», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru